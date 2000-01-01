Crypto Caviar Pro

Crypto Caviar Pro: Осетровое хозяйство и производитель черной икры, на базе которого внедряется блокчейн-платформа, с использованием ИИ, для контроля всего цикла, от малька и до прилавка. Инновации - ключ к успеху: Мы заключили договор с одним из ведущих институтов и вместе внедряем систему автоматизации для наших процессов. Это позволит нам повысить эффективность и обеспечить более высокий уровень контроля. Безупречное качество, прозрачность бизнес-процессов, оптимизация и инвестиции в черную икру.
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20-30%
Доход в год

Защита интересов участников на уровне государства

Гарантированный доход прописан в договоре

Мы как майнинговая ферма, только вместо Биткоин,
"добываем" черную икру.
Сокровища Собственных Озер! Откройте для себя выращивание осетра с Crypto Caviar Pro. Мы занимаемся выращиванием осетровых и производством высококачественной черной икры. Ваше здоровье - наше приоритетное направление: Мы выращиваем осетра на двух наших озерах, где каждая рыба отбирается вручную и проходит строгий контроль качества. Цель - 2500 тонн деликатеса, сохраняя при этом непревзойденное качество "черного золота".

Как это работает

Мы собираем инвестиционный пул
Вы получаете доход
Мы работаем 24/7

Ваш успех начинается здесь!

Бесплатная регистрация

Мы в цифрах

Факты и цифры: Crypto Caviar Pro и кооперативе "Мира"
  • 2
    Озера
  • 69
    Земельных участков
  • 2500
    Плановая производительность осетровых в тоннах
  • 180
    Плановая производительность черной икры в тоннах

Аквакультура и рыбное хозяйство стали центральными элементами мирового аграрного сектора, предоставляя качественное питание для миллионов людей. Потребление рыбы в кг на душу населения в таких странах, как Япония, Норвегия, Испания и других достигает 50 кг. С учетом непрерывного роста спроса на морепродукты, важность аквакультуры усиливается.


В условиях глобального запрета на промышленный вылов осетровых из-за критического сокращения популяции, аквакультура становится необходимостью, а инвестиции в рыбоводство растут. Спрос сильно превышает предложения. Цены на черную икру, постоянно растут. Черная икра обладает изысканным вкусом и пользой для организма. Икра повышает иммунитет, укрепляет здоровье, нормализует работу сердца и нервной системы.

Великие дела делаются из серии маленьких дел, собранных вместе

Мы начали в 2022 году и не намерены останавливаться
Дорожная карта
2022: Исследование и анализ рынка
Проведение исследований рынка рыбной продукции, определение конкурентов, анализ спроса и предложения на рынке.
2022: Предварительные договора
Заключение предварительных договоров о намерениях приобретать нашу продукцию.
2023: Собственное осетровое хозяйство
Запуск собственного осетрового хозяйства и подготовка к зарыблению первого озера на 2000 тонн и второго на 500 тонн.

Мы, наши инвестора и партнеры уверены в долгосрочной работе и стабильной прибыли! Английский некоммерческий аналитический центр Planet Tracker представил отчет. Аквакультура не смотря на развитие отрасли по всему миру, не сможет удовлетворить растущий спрос на рыбу и морепродукты, в обозримом будущем и до 2050 году.


С развитием аквакультуры в России, Китае, Европе и США увеличивается и число подделок на рынке, особенно в сегменте черной икры. Потребители в свою очередь становятся требовательными к качеству. Где и как росла рыба, какие ингредиенты входили в состав кормов, качество воды и как попала в магазин... В этой ситуации наши технологии блокчейна, внедряемые совместно с ведущим технологическим институтом ИТМО, станут гарантом прозрачности и надежности, позволяя отслеживать путь продукта Crypto Caviar Pro, до стола потребителя.

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Основы устойчивости бизнеса

▪️ Цена на рыбу растёт всегда.

За последние 5 лет цена выросла на 90%.

▪️ Сотрудничество по договору

▪️ Гарантия возврата депозита.

▪️ Уровень потребления стремится к 22 кг/чел

▪️ По предварительным договорам, на 2023 год, объем закупки превышает 2000 тонн

▪️ Низкая конкуренция в нише. Импорт сократился на 35%.

▪️ Диверсификация за счет дополнительных направлений кооператива "Мира"

Диверсификация с целью повышения эффективности

Если не придёт прибыль - вернём деньги!
  • ИКРА

    РЫБА И ЧЕРНАЯ ИКРА

  • ОПТ

    ТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ

  • ДОМ

    СТРОИТЕЛЬСТВО

  • ONLINE

    МАРКЕТПЛЕЙС

  • ГЕКТАР

    ЗЕМЛЯ

  • IT

    СТАРТАП

  • ЛОНГ

    КРИПТОВАЛЮТА

  • МИР

    БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

CRYPTO CAVIAR PRO входит в состав Кооператива "Мира"

Потребительская кооперация - самая выгодная форма взаимоотношения бизнеса и населения.

Более 12% населения мира являются членами 3 млн кооперативов; Глобальный оборот 300 крупнейших мировых кооперативов составляет 2,03 трлн долл. США. Кооперативы предоставляют 280 млн рабочих мест по всему миру (10% трудоспособного населения планеты).

Crypto Caviar Pro это основное направление кооператива "Мира". Каждый участник становится пайщиком и защищен за счет диверсификации направлений и законодательства РФ. Кооператив "Мира" охватывает такие сферы бизнеса, как рыбоводство и производство черной икры, продает оптом корма, формирует земельные участки и занимается строительством, разрабатывает ПО и управляет проектами. Мы предлагаем инвесторам уникальную возможность, участие в инновационном рыбном хозяйстве, со страховкой дохода через дополнительные направления увеличения прибыли.

Как это работает

1
Ознакомление с документами.
Изучите все документы до регистрации. Для этого перейдите в раздел "Документы" в главном меню или нажмите на ссылку.
2
Вступление в Кооператив "Мира"
Для вступления и регистрации вас как пайщика, в соответствии с законодательством рф, требуется внести вступительный взнос и паевой взнос. Общая сумма 1200 руб. за год.
3
Выбор целевого взноса
Целевой взнос - это сумма, которую участник вносит для определенной цели, получая прибыль. Минимальный целевой взнос в КП "Мира" это 40,000 руб.
4
Получение прибыли
Ваша прибыль зависит от взноса, срока в составе кооператива, дивидендов от всех направлений и вашего вклада в развитие.
CRYPTO CAVIAR PRO и КООПЕРАТИВ "МИРА"

Наша основная команда

Мы - Осетровое хозяйство Crypto Caviar Pro, профессионалы в товарном рыбоводстве с 30 лет опытом. Сотрудничаем с многочисленными компаниями из сферы IT, дизайна, образования, включая университет ИТМО.

Серийный предприниматель и инвестор. В рыбной промышленности с 2011 года. Опыт построения бизнеса — 16 лет. Более 20 успешных проектов.
Андрей Ровба
Председатель совета кооператива "Мира"
Опыт в рыбной промышленности — более 30 лет. Руководитель предприятий: Рыболовецкий колхоз “Беломорский рыбак”, СПК “Вирма”, СПК “Салма”, СПК “Калининский рыбхоз”
Михаил Матусевич
Эксперт в рыбной промышленности — более 30 лет.
От инженера до топ-менеджера, от разработки ПО до управления командами. Инвестор и предприниматель, влюбленный в высокие технологии.
Роман Коган
Директор по развитию и IT
Председатель правления кооператива. Опыт в операционном управлении, помогает эффективно реализовывать корпоративные цели.
Анастасия Ермакова
Председатель правления кооператива "Мира"
В создании проекта также участвуют проектные менеджеры, юристы, аналитики. Ключевой партнер в области разработки - команда Университета ИТМО, под руководством В.А. Грудинина, кандидата технических наук.

Мы используем принципы Совместного Потребления.

Crypto Caviar Pro
Мы применяем концепцию совместного потребления, создавая платформу, способную привлечь дополнительные ресурсы для развития и модернизации нашего осетрового хозяйства. Такой подход не только открывает новые каналы финансирования, но и усиливает нашу связь с потребителями, поскольку они могут активно участвовать в развитии экологически устойчивого и инновационного бизнеса.

Что делать, если давно хочется начать свой бизнес-проект?

Итак, вы хотите начать своё дело, но не знаете, как. Предлагаем 3 варианта. Выбирайте!
  • Подумать, посомневаться, порассуждать, возможно, даже провести расчёты. Немного потянуть с решением. И оставить всё как есть.
  • Пробовать одно, другое, третье, разочароваться, что что-то пошло не так. Решить, что свой бизнес не для вас и бросить эти попытки.
  • Получить готовую бизнес-модель от «Crypto Caviar Pro» и кооператива «Мира». Развивать её, зарабатывать и получать ценнейшую поддержку от нашей команды.
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Инвестируйте с умом, растите с природой.

Используйте возможности икорного бизнеса - одной из наиболее престижных и быстрорастущих отраслей в мире. Получая не только превосходную фиксированную отдачу, но и уникальную возможность зарабатывать на разнообразии источников дохода в рамках одного бизнес-проекта.

Старт

▪️ Приобретение целевого пая
▪️ Минимальная сумма: 40,000 руб.
▪️ Предполагаемая доходность: от 20% годовых
▪️ Выплата %: Ежемесячно
▪️ Возврат 100% целевого взноса
▪️ Скидки на заказ черной икры и красной рыбы.
▪️ Регистрация пайщика, в соответствии с законом о потребительской кооперации.
▪️ Диверсификация с целью повышения эффективности
▪️ Способ оплаты: USD, рубли или USDT

▪️ Предложение лимитировано по времени. Минимальная сумма будет увеличиваться.
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Партнёр

▪️ Реферальная программа
▪️ До 7% за активные действия.
▪️ В рамках реферальной программы Вы получаете бонус, каждый раз когда кто-то регистрируется по вашей ссылке
▪️ Выплаты в USD, рублях или USDT
▪️ Все, что нужно для успешного старта - это интернет.
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Дивиденды

▪️ Распределение части прибыли кооператива
▪️ Выплаты: раз в 6 месяцев
▪️ На дивиденды имеют право все пайщики кооператива "Мира"
▪️ Выплаты в USD, рублях или USDT

▪️ Распространяется только на участников целевых программ кооператива "Мира".
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VIP

▪️ Приобретение целевого пая
▪️ Минимальная сумма: 5,000,000 руб.
▪️ Индивидуальный выбор целевой программы
▪️ Подписание личного договора
▪️ Скидка 25%: Запуск бизнеса на Маркетплейсах.
▪️ Скидка 30%: Юридические услуги и формирование земельных участков.
▪️ Скидка 27%: Заказ черной икры и красной рыбы.
▪️ Скидка 65%: Обучение B2B SALES и право работать с Юр лицами.
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4 шага для получения результата:

Мы всегда рады помочь!

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    Вы оставляете заявку. Через форму, по телефону
    +7 981-914-98-48
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    Заключаем договор
    Оформляем платежные документы
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    Начинаем работу, Вы получаете прибыль.
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