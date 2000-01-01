Защита интересов участников на уровне государства
Ваш успех начинается здесь!
Аквакультура и рыбное хозяйство стали центральными элементами мирового аграрного сектора, предоставляя качественное питание для миллионов людей. Потребление рыбы в кг на душу населения в таких странах, как Япония, Норвегия, Испания и других достигает 50 кг. С учетом непрерывного роста спроса на морепродукты, важность аквакультуры усиливается.
В условиях глобального запрета на промышленный вылов осетровых из-за критического сокращения популяции, аквакультура становится необходимостью, а инвестиции в рыбоводство растут. Спрос сильно превышает предложения. Цены на черную икру, постоянно растут. Черная икра обладает изысканным вкусом и пользой для организма. Икра повышает иммунитет, укрепляет здоровье, нормализует работу сердца и нервной системы.
Мы, наши инвестора и партнеры уверены в долгосрочной работе и стабильной прибыли! Английский некоммерческий аналитический центр Planet Tracker представил отчет. Аквакультура не смотря на развитие отрасли по всему миру, не сможет удовлетворить растущий спрос на рыбу и морепродукты, в обозримом будущем и до 2050 году.
С развитием аквакультуры в России, Китае, Европе и США увеличивается и число подделок на рынке, особенно в сегменте черной икры. Потребители в свою очередь становятся требовательными к качеству. Где и как росла рыба, какие ингредиенты входили в состав кормов, качество воды и как попала в магазин... В этой ситуации наши технологии блокчейна, внедряемые совместно с ведущим технологическим институтом ИТМО, станут гарантом прозрачности и надежности, позволяя отслеживать путь продукта Crypto Caviar Pro, до стола потребителя.
▪️ Цена на рыбу растёт всегда.
За последние 5 лет цена выросла на 90%.
▪️ Сотрудничество по договору
▪️ Гарантия возврата депозита.
▪️ Уровень потребления стремится к 22 кг/чел
▪️ По предварительным договорам, на 2023 год, объем закупки превышает 2000 тонн
▪️ Низкая конкуренция в нише. Импорт сократился на 35%.
▪️ Диверсификация за счет дополнительных направлений кооператива "Мира"
Crypto Caviar Pro это основное направление кооператива "Мира". Каждый участник становится пайщиком и защищен за счет диверсификации направлений и законодательства РФ. Кооператив "Мира" охватывает такие сферы бизнеса, как рыбоводство и производство черной икры, продает оптом корма, формирует земельные участки и занимается строительством, разрабатывает ПО и управляет проектами. Мы предлагаем инвесторам уникальную возможность, участие в инновационном рыбном хозяйстве, со страховкой дохода через дополнительные направления увеличения прибыли.
Мы - Осетровое хозяйство Crypto Caviar Pro, профессионалы в товарном рыбоводстве с 30 лет опытом. Сотрудничаем с многочисленными компаниями из сферы IT, дизайна, образования, включая университет ИТМО.
4 шага для получения результата:
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